ANIMATION DÉCOUVERTE DES PAPILLONS Mesquer Mesquer Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Mesquer

ANIMATION DÉCOUVERTE DES PAPILLONS Mesquer, 11 juillet 2022, Mesquer. ANIMATION DÉCOUVERTE DES PAPILLONS Mesquer

2022-07-11 – 2022-07-11

Mesquer Loire-Atlantique Animation pour tous à partir de 7 ans. Présentation des papillons, menaces, capture et identification, relâché collectif.

Sur réservation au Chalet des visites de saline rue des paludiers – kercabellec (ouvert tous les jours de 16h à 19h)

Visite ludique adaptée aux familles contact@amisdesites.fr http://www.amisdesites.fr/ Animation pour tous à partir de 7 ans. Présentation des papillons, menaces, capture et identification, relâché collectif.

Sur réservation au Chalet des visites de saline rue des paludiers – kercabellec (ouvert tous les jours de 16h à 19h)

Visite ludique adaptée aux familles Mesquer

dernière mise à jour : 2022-05-11 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Mesquer Autres Lieu Mesquer Adresse Ville Mesquer lieuville Mesquer Departement Loire-Atlantique

Mesquer Mesquer Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mesquer/

ANIMATION DÉCOUVERTE DES PAPILLONS Mesquer 2022-07-11 was last modified: by ANIMATION DÉCOUVERTE DES PAPILLONS Mesquer Mesquer 11 juillet 2022 Loire-Atlantique Mesquer

Mesquer Loire-Atlantique