Animation découverte de la pêche sur le lac de la Cisba Sévérac d’Aveyron, 25 avril 2022, Sévérac d'Aveyron.

Animation découverte de la pêche sur le lac de la Cisba Sévérac d’Aveyron

2022-04-25 – 2022-04-25

Aveyron Sévérac d’Aveyron

EUR Pour les enfants de 8 ans et plus avec possession de la carte de pêche (en vente à l’Office de Tourisme Des Causses à l’Aubrac dans les bureaux de Sévérac, Laissac et St Geniez d’Olt).

RDV au Lac de la Cisba de 14h à 17h.

Lundi 25 avril : pêche au coup.

Mercredi 1er juin : pêche au Quiver-tip.

Animations offertes aux enfants par l’association de pêche locale et encadrée par un animateur de l’Ecole de Pêche Fédérale de l’Aveyron.

Inscription à l’Office de Tourisme des Causses à l’Aubrac – Bureau de Sévérac d’Aveyron ou auprès de M. Yvon Aldebert au 06 75 87 57 25.

Des animations autour de la pêche proposées au Lac de la Cisba pour les enfants de 8 ans et plus !

Pour les enfants de 8 ans et plus avec possession de la carte de pêche (en vente à l’Office de Tourisme Des Causses à l’Aubrac dans les bureaux de Sévérac, Laissac et St Geniez d’Olt).

RDV au Lac de la Cisba de 14h à 17h.

Lundi 25 avril : pêche au coup.

Mercredi 1er juin : pêche au Quiver-tip.

Animations offertes aux enfants par l’association de pêche locale et encadrée par un animateur de l’Ecole de Pêche Fédérale de l’Aveyron.

Inscription à l’Office de Tourisme des Causses à l’Aubrac – Bureau de Sévérac d’Aveyron ou auprès de M. Yvon Aldebert au 06 75 87 57 25.

Office de Tourisme des Causses à l’Aubrac

Sévérac d’Aveyron

dernière mise à jour : 2022-03-28 par