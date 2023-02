Animation d’échecs “Laisse part à ses dames” CALM, 4 mars 2023, Lesparre-Médoc Lesparre-Médoc.

Animation d’échecs “Laisse part à ses dames”

7 rue Gramont CALM Lesparre-Médoc Gironde

2023-03-04 – 2023-03-04

CALM 7 rue Gramont

Lesparre-Médoc

Gironde

Lesparre-Médoc

EUR 0 Le club l’Echiquier Médocain organise une animations autour du jeu d’échecs sous forme de portes ouvertes, pour vous permettre de le découvrir et de vous y initier.

Cette action vise à promouvoir la pratique féminine de ce sport et à mettre en avant l’importance de la mixité, ainsi que son accessibilité territoriale et tous publics (le label “valides-handicapés” a été obtenu récemment).

A cette occasion, le club présentera des portraits de femmes joueuses afin de les mettre en lumière.

+33 5 56 59 27 59 Echiquier Médocain

Echiquier Médocain

CALM 7 rue Gramont Lesparre-Médoc

