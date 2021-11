Paris Auberge de Jeunesse Yves-Robert île de France, Paris Animation-débat Auberge de Jeunesse Yves-Robert Paris Catégories d’évènement: île de France

“La charge mentale, une peine fatale …? – Le sexisme aux racines des Violences ” Des prestations scéniques par des danseur .euse.s , groupes de musique, chanteur.euse.s, un défilé, la projection du court métrage, ode aux victimes de feminicides, alterneront avec des échanges avec le public autour de la thématique du sexisme. Animations -> Conférence / Débat Auberge de Jeunesse Yves-Robert 20 esplanade Nathalie Sarraute Paris 75018

La Chapelle – Stalingrad – Max Dormoy 48 – 60 – 65 – 35 arrêt La Chapelle RERE Rosa Parks T3B Rosa Parks

Contact : Violenc'ailes Violencailes@gmail.com https://www.facebook.com/ViolencAiles-112502174547927/about

