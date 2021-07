Creil Creil Creil, Oise Animation de teqball Creil Creil Catégories d’évènement: Creil

Oise

Animation de teqball Creil, 28 juillet 2021, Creil. Animation de teqball 2021-07-28 13:30:00 – 2021-07-28 19:00:00

Creil Oise Animation teqball et de tous les sports qui se jouent autour de la teqboard. À partir de 6 ans. Renseignement : 03 44 29 51 85.

En partenariat avec Creil Agglo Teqball Animation teqball et de tous les sports qui se jouent autour de la teqboard. À partir de 6 ans. Renseignement : 03 44 29 51 85.

En partenariat avec Creil Agglo Teqball +33 3 44 29 51 85 Animation teqball et de tous les sports qui se jouent autour de la teqboard. À partir de 6 ans. Renseignement : 03 44 29 51 85.

En partenariat avec Creil Agglo Teqball dernière mise à jour : 2021-07-24 par

Détails Catégories d’évènement: Creil, Oise Autres Lieu Creil Adresse Ville Creil lieuville 49.25995#2.46978