Bas-Rhin Alors que les lumières étincellent encore dans les rues, l’Association Nickel jongle avec les couleurs ! Dans un registre magique et poétique, elle fait vibrer les lumières au son de la musique, pour le plaisir des yeux et des oreilles ! De 16h à 16h45 et de 18h30 à 19h sur la place Kubler, de 17h15 à 18h00 sur la place d’Armes. Les lumières vibrent au son de la musique, pour le plaisir des yeux et des oreilles Sélestat

