Maison des Hauts d’Issy, le vendredi 2 avril à 16:00

Les Maisons d’Issy vous proposent une animation familiale de Pâques du 2 au 5 avril 2021 pour entretenir l’esprit de fête et gagner … des chocolats !!! **_Vous allez devoir confectionner votre panier à oeufs et répondre à des questions._** Pour participer, vous devez vous inscrire sur la maison des Hauts d’Issy du 22 au 31 mars 2021 par téléphone. Vous recevrez ensuite une réponse vous invitant à venir récupérer le vendredi 2 avril entre 16h à 18h votre carnet de route, le mode d’emploi ainsi que les éléments, vous permettant de confectionner votre panier. Ensuite présenter vous le mercredi 7 avril entre 14h et 18h sur la Maison de quartier avec votre panier terminé et ainsi… récupérer vos chocolats en fonction du nombre d’éléments obtenus et de questions répondues. Jeu gratuit, ouvert à tous (dans la limite d’une participation par famille), dans la limite des « kit de panier disponible » et sous réserve des restrictions sanitaires.

Ouvert à tous , sur inscription

Jeu organisé pour toute la famille

Maison des Hauts d’Issy 16 rue de l’Abbé Derry 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



