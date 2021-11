Animation de Noël Proval Schirmeck, 11 décembre 2021, Schirmeck.

EUR Animation de Noël PROVAL au pied de l’église Saint-Georges. Une patinoire et une structure gonflable raviront les enfants de 6 à 12 ans. Le père Noël viendra leurs rendre une visite vers 16h30 et partagera un chaleureux conte de Noël. L’attelage des champs du Motey proposera des balades en calèche. Sur la terrasse du restaurant « La Perle Chez Daniel », de la petite restauration (crêpes & vin chaud…) vous sera proposée et le samedi uniquement, entre 18h30 et 22h, profitez d’une soirée « après-ski » avec animation musicale et restauration/buvette.

+33 3 88 97 86 20

