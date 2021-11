Pontarlier Pontarlier Doubs, Pontarlier Animation de noël – Exposition de trains miniatures Pontarlier Pontarlier Catégories d’évènement: Doubs

Pontarlier

Animation de noël – Exposition de trains miniatures Pontarlier, 11 décembre 2021, Pontarlier.

2021-12-11 – 2021-12-12

Pontarlier Doubs EUR 0 0 Organisé par la Ville de Pontarlier, dans le cadre du marché de Noël.

Une exposition de trains miniatures en action ! Les trains traversent un parcours alpin selon un strict respect de la réalité. Organisé par la Ville de Pontarlier, dans le cadre du marché de Noël.

Une exposition de trains miniatures en action ! Les trains traversent un parcours alpin selon un strict respect de la réalité. Pontarlier

