Animation de Noël – Descente du Père-Noël Pontarlier

2021-12-19 – 2021-12-19

Pontarlier Doubs EUR 0 0 À 17h30.

Le rendez-vous incontournable de Noël, proposé par la Ville de Pontarlier, dans le cadre du Marché de Noël.

Le Père-Noël descendra en rappel du clocher de l’Eglise Saint-Bénigne pour offrir aux gourmands ses papillotes !

+33 3 81 38 82 48 http://www.ville-pontarlier.fr/

Accès libre. Pontarlier

