Animation de noël – Atelier enfants : Bricolage Pontarlier Pontarlier Catégories d’évènement: Doubs

Pontarlier

Animation de noël – Atelier enfants : Bricolage Pontarlier, 14 décembre 2022, Pontarlier. Animation de noël – Atelier enfants : Bricolage

Salle Annexe des Annonciades Pontarlier Doubs

2022-12-14 – 2022-12-14 Pontarlier

Doubs EUR 0 0 Organisé par la Ville de Pontarlier, dans le cadre du marché de Noël.

Atelier pour les enfants : bricolage.

Réservation sur place (nombre de places limité). Pontarlier

dernière mise à jour : 2022-11-18 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Pontarlier Autres Lieu Pontarlier Adresse Salle Annexe des Annonciades Pontarlier Doubs Ville Pontarlier lieuville Pontarlier Departement Doubs

Pontarlier Pontarlier Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pontarlier/

Animation de noël – Atelier enfants : Bricolage Pontarlier 2022-12-14 was last modified: by Animation de noël – Atelier enfants : Bricolage Pontarlier Pontarlier 14 décembre 2022 Doubs Pontarlier Salle Annexe des Annonciades Pontarlier Doubs

Pontarlier Doubs