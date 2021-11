Villiers-en-Lieu Médiathèque Haute-Marne, Villiers-en-Lieu Animation de Noël (8 – 11 ans) Médiathèque Villiers-en-Lieu Catégories d’évènement: Haute-Marne

Villiers-en-Lieu

Animation de Noël (8 – 11 ans) Médiathèque, 15 décembre 2021, Villiers-en-Lieu. Animation de Noël (8 – 11 ans)

Médiathèque, le mercredi 15 décembre à 10:00

Inscriptions gratuites à la médiathèque de Villiers en Lieu. Attention le nombre de places est limitées. Renseignements au 03 25 05 67 78.

Entrée libre

Pixel Art de Noël Médiathèque villiers en lieu place de la mairie Villiers-en-Lieu Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-15T10:00:00 2021-12-15T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Marne, Villiers-en-Lieu Autres Lieu Médiathèque Adresse villiers en lieu place de la mairie Ville Villiers-en-Lieu lieuville Médiathèque Villiers-en-Lieu