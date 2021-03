Xertigny Collège Camille Claudel Xertigny Animation de l’exposition « Les Zoos Humains, l’invention du sauvage » Collège Camille Claudel Xertigny Catégorie d’évènement: Xertigny

Animation de l’exposition « Les Zoos Humains, l’invention du sauvage » Collège Camille Claudel, 31 mars 2021-31 mars 2021, Xertigny. Animation de l’exposition « Les Zoos Humains, l’invention du sauvage »

du mercredi 31 mars au vendredi 2 avril à Collège Camille Claudel

Découverte de l’exposition « Les Zoos Humains, l’invention du sauvage » à travers l’analyse d’images et de vidéos.

Les séances pédagogiques mises en oeuvre autour de l’exposition « Les Zoos Humains » visent à déconstruire collectivement le racisme.

Réservé aux élèves du Collège Camille Claudel (Xertigny)

Mise en oeuvre de séances pédagogiques autour de l’exposition « Les Zoos Humains, l’invention du sauvage » Collège Camille Claudel Xertigny Xertigny

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-31T14:30:00 2021-03-31T16:30:00;2021-04-01T08:30:00 2021-04-01T17:00:00;2021-04-02T08:00:00 2021-04-02T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Xertigny Autres Lieu Collège Camille Claudel Adresse Xertigny Ville Xertigny