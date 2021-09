Orrouy Ruines gallo-romaines de Champlieu Oise, Orrouy Animation de la troupe cité d’Antan, la vie au XIIIe siècle Ruines gallo-romaines de Champlieu Orrouy Catégories d’évènement: Oise

Animation de la troupe cité d’Antan, la vie au XIIIe siècle Ruines gallo-romaines de Champlieu, 18 septembre 2021, Orrouy. Animation de la troupe cité d’Antan, la vie au XIIIe siècle

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Ruines gallo-romaines de Champlieu

Cité d’Antan, troupe médiévale qui présente la vie quotidienne au temps de Saint Louis et qui permet au public de découvrir la richesse et le raffinement de cette période, pour prendre le contrepied des idées reçues sur le Moyen Age Cité d’Antan, la vie quotidienne au XIIIe siècle Ruines gallo-romaines de Champlieu 60129 – Orrouy. Orrouy Oise

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Ruines gallo-romaines de Champlieu Adresse 60129 - Orrouy. Ville Orrouy