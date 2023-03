Animation de la Petite Mandragore : Space Doggos La Petite Mandragore Chalon-sur-Saône Catégories d’Évènement: Chalon-sur-Saône

Saône-et-Loire EUR Après la découverte de plusieurs albums coups de coeur du mois de mars, nous allons pouvoir jouer au jeu « Space-doggos » de Auzou.

Les joueurs incarnent des chiens cosmonautes qui ont décidé de parcourir l’Univers à la recherche de nouvelles planètes ! Pour cela, il faudra placer le Space doggo le plus proche de la planète en jeu (le plus petit ou grand, dans une couleur donnée). Qui sera le grand conquérant de l’espace ?

De 5 à 7 ans. librairielamandragore@gmail.com +33 3 85 48 74 27 La Petite Mandragore 21 Grande Rue Chalon-sur-Saône

