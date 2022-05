Animation de la petite Mandragore : Simon fête ses 20 ans ! Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône Catégories d’évènement: Chalon-sur-Saône

Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire EUR 0 Le mercredi 25 mai 2022 à 10h30

Viens fêter les 20 ans de SIMON, héros de Stéphanie Blake (Ecole des Loisirs) !

Au programme : lecture contée de plusieurs albums et création d’une guirlande Simon.

DES 4 ANS. librairielamandragore@gmail.com +33 3 85 48 74 27 Le mercredi 25 mai 2022 à 10h30

DES 4 ANS. Librairie La Mandragore 3 rue des tonneliers Chalon-sur-Saône

