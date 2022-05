Animation de la petite Mandragore : Le concours de cabanes

Animation de la petite Mandragore : Le concours de cabanes, 18 mai 2022, . Animation de la petite Mandragore : Le concours de cabanes

2022-05-18 – 2022-05-18 EUR 0 Viens découvrir le nouveau livre de Camille Garoche LE CONCOURS DE CABANES, fraichement paru début mai.

Au programme : après la lecture du livre et le vote pour ta cabane préférée, imagine ta propre cabane dans les cabanes ! A tes crayons !

DES 6 ANS.

