Animation de la Ligue de Protection des Oiseaux: fleurs et papillons Bellefont-La Rauze Bellefont-La Rauze Catégories d’évènement: Bellefont-La Rauze

Lot

Animation de la Ligue de Protection des Oiseaux: fleurs et papillons Bellefont-La Rauze, 20 mars 2022, Bellefont-La Rauze. Animation de la Ligue de Protection des Oiseaux: fleurs et papillons Bellefont-La Rauze

2022-03-20 – 2022-03-20

Bellefont-La Rauze Lot Bellefont-La Rauze Coucous, violettes, aurores et citrons devraient être, entre autres, au programme d’une balade botanique et entomologique le long des prairies humides de la vallée de la Rauze, zone Natura 2000. Sortie limitée à 15 personnes. Horaire non-communiqué Fleurs et papillons : venez fêter l’arrivée du printemps dans la vallée de la Rauze, à Cours ! +33 6 11 81 35 07 Coucous, violettes, aurores et citrons devraient être, entre autres, au programme d’une balade botanique et entomologique le long des prairies humides de la vallée de la Rauze, zone Natura 2000. Sortie limitée à 15 personnes. Horaire non-communiqué ©pixabay_papillon

Bellefont-La Rauze

dernière mise à jour : 2022-03-07 par

Détails Catégories d’évènement: Bellefont-La Rauze, Lot Autres Lieu Bellefont-La Rauze Adresse Ville Bellefont-La Rauze lieuville Bellefont-La Rauze Departement Lot

Bellefont-La Rauze Bellefont-La Rauze Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bellefont-la-rauze/

Animation de la Ligue de Protection des Oiseaux: fleurs et papillons Bellefont-La Rauze 2022-03-20 was last modified: by Animation de la Ligue de Protection des Oiseaux: fleurs et papillons Bellefont-La Rauze Bellefont-La Rauze 20 mars 2022 Bellefont-La Rauze Lot

Bellefont-La Rauze Lot