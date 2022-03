Animation de la Ligue de Protection des Oiseaux : à la recherche du guêpier d’Europe Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Catégories d’évènement: Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

Lot

Animation de la Ligue de Protection des Oiseaux : à la recherche du guêpier d’Europe Castelnau Montratier-Sainte Alauzie, 21 mai 2022, Castelnau Montratier-Sainte Alauzie. Animation de la Ligue de Protection des Oiseaux : à la recherche du guêpier d’Europe Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

2022-05-21 – 2022-05-21

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Partez à la recherche du Guêpier d’Europe, oiseau majestueux et coloré présent dans le Quercy-Blanc. Une incursion sera faite dans le département limitrophe du Tarn-et-Garonne. Lieu de rdv : Place des couverts à 9h30. Prévoir un panier repas pour ceux qui souhaitent prolonger la sortie l’après-midi. Horaire non-communiqué +33 6 77 41 17 39 ©pixabay_guepier

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

dernière mise à jour : 2022-03-07 par

Détails Catégories d’évènement: Castelnau Montratier-Sainte Alauzie, Lot Autres Lieu Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Adresse Ville Castelnau Montratier-Sainte Alauzie lieuville Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Departement Lot

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/castelnau-montratier-sainte-alauzie/

Animation de la Ligue de Protection des Oiseaux : à la recherche du guêpier d’Europe Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 2022-05-21 was last modified: by Animation de la Ligue de Protection des Oiseaux : à la recherche du guêpier d’Europe Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 21 mai 2022 Castelnau-Montratier-Sainte-Alauzie Lot

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot