Animation de la Chandeleur Belmont Belmont Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Belmont

Animation de la Chandeleur Belmont, 2 février 2022, Belmont. Animation de la Chandeleur Belmont

2022-02-02 14:00:00 – 2022-02-02 16:00:00

Belmont Bas-Rhin EUR Patinez au milieu des paysages enneigés du Champ du Feu dans l’ambiance gourmande de la Chandeleur ! +33 3 88 97 30 52 Patinez au milieu des paysages enneigés du Champ du Feu dans l’ambiance gourmande de la Chandeleur ! Belmont

dernière mise à jour : 2022-01-24 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Belmont Autres Lieu Belmont Adresse Ville Belmont lieuville Belmont Departement Bas-Rhin

Belmont Belmont Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/belmont/

Animation de la Chandeleur Belmont 2022-02-02 was last modified: by Animation de la Chandeleur Belmont Belmont 2 février 2022 Bas-Rhin Belmont

Belmont Bas-Rhin