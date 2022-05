Animation de la caisse locale des deux plateaux (crédit agricole) Saint-Laurent-en-Grandvaux Saint-Laurent-en-Grandvaux Catégories d’évènement: Jura

Saint-Laurent-en-Grandvaux

Animation de la caisse locale des deux plateaux (crédit agricole)
Salle omnisports Rue des Rochats
Saint-Laurent-en-Grandvaux
2022-05-11 17:00:00 – 2022-05-11 22:30:00

2022-05-11 17:00:00 – 2022-05-11 22:30:00 Salle omnisports Rue des Rochats

Animations gratuites et ouvertes à tous du Crédit Agricole, mercredi 11 mai de 17h à 19h à la salle omnisports : piscine à balles, château gonflable, crêpes, glaces à l'italienne, démonstrations d'associations, jeux, etc. Animations réservées aux clients du crédit agricole et sur réservation, à partir de 19h30 : repas champêtre (morbiflette et fondant au chocolat), concert du groupe "les infidèles" à 20H30.

