### Journée de transmission, départ au jardin de la libellule à Mouthiers-sur-Boëme **Une déambulation sur la commune sera proposée. Le point d’information est Place du champ de Foire, devant la mairie. La visite peut être faite en flânant, les animations au jardin de la libellule seront courtes et reconduites régulièrement pour permettre au plus grand nombre d’y participer malgré le contexte Sanitaire. La déambulation peut être faite en autonomie, certains points de la balade seront animés par des animateurs, présents de 10h à 17h.**

Entrée libre, sans inscription obligatoire

Journée de transmission au jardin de la libellule Jardin de la libellule Place de la Mairie, 16440 Mouthiers-sur-Boëme Mouthiers-sur-Boëme

