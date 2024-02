Animation danses des années 40 acadiennes avec « Les retrouvailles » / Festival « La Semaine Acadienne 2024 » Courseulles-sur-Mer, dimanche 11 août 2024.

Animation danses des années 40 acadiennes avec « Les retrouvailles » / Festival « La Semaine Acadienne 2024 » Courseulles-sur-Mer Calvados

Bienvenue dans le monde envoûtant de Les Retrouvailles , une troupe de danse formée de jeunes femmes, passionnées et talentueuses, qui dansent depuis l’enfance. Originaires de l’École de danse Bogeste de Petit-Rocher au Nouveau-Brunswick, ces artistes exceptionnelles ont exploré tout un éventail de styles de danse, de la claquette au ballet, du lyrique au hip-hop, sans oublier le théâtre musical.

Après avoir débuté leurs études postsecondaires et/ou entrepris des carrières professionnelles, ces danseuses n’ont jamais abandonné leur amour commun pour la danse. Ainsi est né le groupe « Les Retrouvailles ».

C’est à Courseulles-sur-mer, Douvres-la-Délivrande, Bernières,-sur-mer, dans le cadre de La semaine acadienne , que ces jeunes femmes dynamiques ont choisi de monter sur scène. Pour partager leur passion et leur art avec le public.

Au cours de cette semaine exceptionnelle, Les Retrouvailles transporteront les spectateurs dans un voyage chorégraphique inoubliable. Les rythmes frénétiques de la claquette traditionnelle acadienne, la grâce du lyrique contemporain, et l’énergie contagieuse du swing des années 40 se fonderont nt harmonieusement dans une explosion de mouvements et de sensations sous la direction des enseignantes et chorégraphes : Tania Boudreau et Yvette Bérubé.

Rejoignez-les pour une célébration de la danse, du talent, et surtout, de l’amitié qui perdure à travers le temps. Les Retrouvailles vous promettent une expérience sensorielle unique, où l’émotion, la technique et la nostalgie se rencontreronnt sur scène.

Préparez-vous à être éblouis par la fusion des styles et des générations, car Les Retrouvailles vous invitent à partager avec elles le pouvoir intemporel de la danse. Bienvenue dans leur monde, bienvenue aux Retrouvailles !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-11 15:00:00

fin : 2024-08-11

Place du général de Gaulle

Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie infos@semaineacadienne.net

L’événement Animation danses des années 40 acadiennes avec « Les retrouvailles » / Festival « La Semaine Acadienne 2024 » Courseulles-sur-Mer a été mis à jour le 2024-02-20 par Orne Odon Tourisme