Animation danses de la libération avec Terry Bradford, Sussie Arvesen , « La swing du suête » / Festival « La semaine acadienne 2022 »

Animation danses de la libération avec Terry Bradford, Sussie Arvesen , « La swing du suête » / Festival « La semaine acadienne 2022 », 13 août 2022, . Animation danses de la libération avec Terry Bradford, Sussie Arvesen , « La swing du suête » / Festival « La semaine acadienne 2022 »

2022-08-13 – 2022-08-13 Composée de jeunes âgées de 10 à 17 ans, de l’école NDA (Notre Dame de l’Annonciation) de Chéticamp (Nouvelle-Ecosse), cette troupe, dirigée par Christine Doucet , a été fondé en 1987. À travers ses chorégraphies, elle met en valeur, entre… dernière mise à jour : 2022-05-27 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville