Venez nombreux découvrir la culture mexicaine à travers sa musique et ses danses. Le mariachi Viva Mexico et la troupe Mi Folklore Danza Mexico vous attendent. Dans le cadre des animations des Kiosques en fête 2022. Arte Mexico vous propose de vous échapper au Mexique le temps d’un spectacle de danse et musique mexicaines au Kiosque du Jardin Nelson Mandela. Nous aurons le plaisir de vous partager la musique du Mariachi Viva Mexico et les danses de Mi Folklore Danza Mexico. Offrez-vous un voyage au Mexique sans quitter Paris tout en profitant du beau temps ! Jardin Nelson Mandela 32, rue Berger 75001 Paris Contact : https://www.facebook.com/artemexicoparis/ https://www.facebook.com/artemexicoparis/

