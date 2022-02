Animation dansante Villenave Villenave Catégories d’évènement: Landes

Villenave

Animation dansante Villenave, 27 février 2022, Villenave. Animation dansante route de tartas Salle des fêtes Villenave

2022-02-27 14:00:00 – 2022-02-27 18:00:00 route de tartas Salle des fêtes

Villenave Landes Villenave EUR Le comité des fêtes de Villenave va vous faire danser !! Au programme : 14h-15h Cours de Cha Cha

15h-17h Toutes danses

17h-18h Cours de Bachata Buvette et Pâtisserie sur place Le comité des fêtes de Villenave va vous faire danser !! Au programme : 14h-15h Cours de Cha Cha

15h-17h Toutes danses

17h-18h Cours de Bachata Buvette et Pâtisserie sur place +33 6 86 27 99 83 Le comité des fêtes de Villenave va vous faire danser !! Au programme : 14h-15h Cours de Cha Cha

15h-17h Toutes danses

17h-18h Cours de Bachata Buvette et Pâtisserie sur place cdf villenave

route de tartas Salle des fêtes Villenave

dernière mise à jour : 2022-02-15 par OT Tartas

Détails Catégories d’évènement: Landes, Villenave Autres Lieu Villenave Adresse route de tartas Salle des fêtes Ville Villenave lieuville route de tartas Salle des fêtes Villenave Departement Landes

Villenave Villenave Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villenave/

Animation dansante Villenave 2022-02-27 was last modified: by Animation dansante Villenave Villenave 27 février 2022 Landes Villenave

Villenave Landes