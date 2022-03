Animation “Dans les voiles” Bellac Bellac BellacBellac Catégories d’évènement: Bellac

Haute-Vienne

Animation “Dans les voiles” Bellac Bellac, 24 mars 2022, BellacBellac. Animation “Dans les voiles” Avenue Georges Pompidou Bellac Bellac

2022-03-24 10:00:00 10:00:00 – 2022-03-24

Bellac Haute-Vienne Avenue Georges Pompidou Bellac Haute-Vienne Bellac A 10h au relais petite enfance – avenue Georges Pompidou. Sur réservation au 06 77 09 11 22. Dans le cadre de la semaine nationale de la petite enfance. Faufilé dans les voilages, chacun s’amuse à se perdre et à se retrouver. A 10h au relais petite enfance – avenue Georges Pompidou. Sur réservation au 06 77 09 11 22. Avenue Georges Pompidou Bellac Bellac

dernière mise à jour : 2022-03-15 par

Détails Catégories d’évènement: Bellac, Haute-Vienne Autres Lieu Bellac Bellac Adresse Avenue Georges Pompidou Ville BellacBellac lieuville Avenue Georges Pompidou Bellac Bellac Departement Haute-Vienne

Bellac Bellac BellacBellac Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bellacbellac/

Animation “Dans les voiles” Bellac Bellac 2022-03-24 was last modified: by Animation “Dans les voiles” Bellac Bellac Bellac Bellac 24 mars 2022 Bellac Haute-Vienne

BellacBellac Haute-Vienne