Châtillon-en-Diois, Drôme Animation dans les Vignes- A Tout Bout D'champ

Drôme

Animation dans les Vignes- A Tout Bout D’champ Châtillon-en-Diois, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Châtillon-en-Diois. Animation dans les Vignes- A Tout Bout D’champ 2021-07-20 19:00:00 19:00:00 – 2021-07-20 23:00:00 23:00:00 Le Maupas Domaine Le Maupas- Cave Jérôme Cayol

Châtillon-en-Diois Drôme Châtillon-en-Diois Déambulation dans les vignes au rythme d’une batucada. Stop aux cabanons dans les vignobles autour de Châtillon-en-Diois. Plantation de haies et de cep pour la biodiversité. Dégustation de produits et vins du domaine. Concert au milieu des vignes. domaine-de-maupas@orange.fr +33 4 75 21 18 81 https://www.parc-du-vercors.fr/ dernière mise à jour : 2021-07-03 par

Détails Catégories d’évènement: Châtillon-en-Diois, Drôme Étiquettes évènement : Autres Lieu Châtillon-en-Diois Adresse Le Maupas Domaine Le Maupas- Cave Jérôme Cayol Ville Châtillon-en-Diois lieuville 44.68673#5.46106

