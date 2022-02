Animation « Cyclotrain » Muséum d’histoire naturelle, 16 février 2022, Genève.

Animation « Cyclotrain »

Muséum d’histoire naturelle, le mercredi 16 février à 13:30

Dans le cadre de [AG!R](http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mhn/votre-visite/museum-dhistoire-naturelle/agr/), l’espace du Muséum consacré à l’auto-défense environnementale, nous vous proposons: **Cyclotrain** Une animation pédagogique et ludique pour susciter des questions sur l’environnement et pour en découvrir plus sur les énergies et les modes de déplacements durables. Le « cyclotrain » ouvre la discussion autour des énergies au sens large et démontre les problèmes inhérents à chaque moyen de production. Animé par « [Les Grands-parents pour le Climat de Genève](https://gpclimat-ge.ch/) », le mouvement qui donne la parole aux grands-parents, parents, tantes, oncles, et autres personnes préoccupées par le climat dont leurs descendants vont hériter. [Découvrir le « Cyclotrain »](https://gpclimat-ge.ch/animations/)

CHF 0.-

Une animation pédagogique et ludique pour susciter des questions sur l’environnement.

Muséum d’histoire naturelle Route de Malagnou 1, 1208 Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-16T13:30:00 2022-02-16T16:30:00