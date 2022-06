Animation « Cuisines du Monde » Ouzouer-sur-Loire Ouzouer-sur-Loire Catégories d’évènement: 45570

Ouzouer-sur-loire

Animation « Cuisines du Monde » Ouzouer-sur-Loire, 11 juin 2022, Ouzouer-sur-Loire. Animation « Cuisines du Monde » Ouzouer-sur-Loire

2022-06-11 10:00:00 – 2022-06-11

Ouzouer-sur-Loire 45570 Ouzouer-sur-Loire – par la municipalité en collaboration avec la commission Animation – Antilles, Portugal, Ile Maurice, Cambodge, Turquie, Afrique s’invitent dans votre assiette, le midi et/ou bien le soir!

Animations avec les associations locales

mairie@mairieouzouersurloire.fr +33 2 38 27 05 05

Concerts avec Rootskality, Dollshy, Syroko PIXABAY

