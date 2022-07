Animation créative « Perles de Heishi » La Plagne Tarentaise La Plagne Tarentaise Catégories d’évènement: La Plagne-Tarentaise

Savoie

Animation créative « Perles de Heishi » La Plagne Tarentaise, 5 juillet 2022, La Plagne Tarentaise. Animation créative « Perles de Heishi »

Place des commerces Plagne Villages La Plagne Tarentaise Savoie Office de Tourisme de la Grande Plagne Plagne Villages Place des commerces

2022-07-05 15:30:00 15:30:00 – 2022-07-05

Plagne Villages Place des commerces

La Plagne Tarentaise

Savoie La Plagne Tarentaise Vous êtes créatif ? Venez rejoindre notre équipe animation pour créer vos bracelets en perles ! info@la-plagne.com +33 4 79 09 02 01 http://www.la-plagne.com/ Plagne Villages Place des commerces La Plagne Tarentaise

dernière mise à jour : 2022-07-01 par Office de Tourisme de la Grande Plagne

Détails Catégories d’évènement: La Plagne-Tarentaise, Savoie Autres Lieu La Plagne Tarentaise Adresse La Plagne Tarentaise Savoie Office de Tourisme de la Grande Plagne Plagne Villages Place des commerces Ville La Plagne Tarentaise lieuville Plagne Villages Place des commerces La Plagne Tarentaise Departement Savoie

La Plagne Tarentaise La Plagne Tarentaise Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-plagne-tarentaise/

Animation créative « Perles de Heishi » La Plagne Tarentaise 2022-07-05 was last modified: by Animation créative « Perles de Heishi » La Plagne Tarentaise La Plagne Tarentaise 5 juillet 2022 Place des commerces Plagne Villages La Plagne Tarentaise Savoie Office de Tourisme de la Grande Plagne

La Plagne Tarentaise Savoie