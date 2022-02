Animation créative « Cocotte animaux » La Plagne Tarentaise La Plagne Tarentaise Catégories d’évènement: La Plagne-Tarentaise

Savoie

Animation créative « Cocotte animaux » La Plagne Tarentaise, 10 février 2022, La Plagne Tarentaise. Animation créative « Cocotte animaux » Plagne Aime 2000 Place du Mont Blanc La Plagne Tarentaise

2022-02-10 15:30:00 15:30:00 – 2022-02-10 Plagne Aime 2000 Place du Mont Blanc

La Plagne Tarentaise Savoie Vous êtes créatif ? Venez rejoindre notre équipe animation pour créer ensemble des cocottes en papier ! Qui fera la plus belle ? Plagne Aime 2000 Place du Mont Blanc La Plagne Tarentaise

dernière mise à jour : 2022-02-02 par

Détails Catégories d’évènement: La Plagne-Tarentaise, Savoie Autres Lieu La Plagne Tarentaise Adresse Plagne Aime 2000 Place du Mont Blanc Ville La Plagne Tarentaise lieuville Plagne Aime 2000 Place du Mont Blanc La Plagne Tarentaise Departement Savoie

La Plagne Tarentaise La Plagne Tarentaise Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-plagne-tarentaise/

Animation créative « Cocotte animaux » La Plagne Tarentaise 2022-02-10 was last modified: by Animation créative « Cocotte animaux » La Plagne Tarentaise La Plagne Tarentaise 10 février 2022 La Plagne-Tarentaise Savoie

La Plagne Tarentaise Savoie