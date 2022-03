Animation créative “Autour du Pont” Plougastel-Daoulas Plougastel-Daoulas Catégories d’évènement: Finistère

Plougastel-Daoulas

Animation créative “Autour du Pont” Plougastel-Daoulas, 20 avril 2022, Plougastel-Daoulas. Animation créative “Autour du Pont” Musée de la fraise et du patrimoine 12 rue Louis Nicolle Plougastel-Daoulas

2022-04-20 – 2022-04-20 Musée de la fraise et du patrimoine 12 rue Louis Nicolle

Plougastel-Daoulas Finistère Plougastel-Daoulas Après avoir abordé le Pont de Plougastel, son rôle et l’attachement des habitants à cette architecture, les participants sont invités à reproduire le pont et s’ils le souhaitent le mettre en 3D grâce à des playmaïs ! Dès 5 ans – 4,50 euros par personne

Réservation obligatoire au minima 24h avant l’animation au 02.98.40.21.18 ou à contact.musee.fraise@gmail.com contact.musee.fraise@gmail.com +33 2 98 40 21 18 http://www.museefraisepatrimoine.bzh/ Après avoir abordé le Pont de Plougastel, son rôle et l’attachement des habitants à cette architecture, les participants sont invités à reproduire le pont et s’ils le souhaitent le mettre en 3D grâce à des playmaïs ! Dès 5 ans – 4,50 euros par personne

Réservation obligatoire au minima 24h avant l’animation au 02.98.40.21.18 ou à contact.musee.fraise@gmail.com Musée de la fraise et du patrimoine 12 rue Louis Nicolle Plougastel-Daoulas

dernière mise à jour : 2022-03-09 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plougastel-Daoulas Autres Lieu Plougastel-Daoulas Adresse Musée de la fraise et du patrimoine 12 rue Louis Nicolle Ville Plougastel-Daoulas lieuville Musée de la fraise et du patrimoine 12 rue Louis Nicolle Plougastel-Daoulas Departement Finistère

Plougastel-Daoulas Plougastel-Daoulas Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plougastel-daoulas/

Animation créative “Autour du Pont” Plougastel-Daoulas 2022-04-20 was last modified: by Animation créative “Autour du Pont” Plougastel-Daoulas Plougastel-Daoulas 20 avril 2022 finistère Plougastel-Daoulas

Plougastel-Daoulas Finistère