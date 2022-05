Animation “Création d’encres végétales” Jardin du musée de la Princerie Verdun Catégories d’évènement: Meuse

Jardin du musée de la Princerie, le samedi 4 juin à 09:45

A partir de différents végétaux, l’association ” Semeurs d’arts” vous invite à produire les encres et les couleurs qui serviront à l’atelier. Puis place à la création : prenez le temps d’observer le jardin du musée, de poser votre regard avant de dessiner et peindre la nature environnante ! RDV à 9h45 pour un début d’atelier à 10h. [[http://semeursdarts.com/index.php/ac-et-education-a-l-environnement.html](http://semeursdarts.com/index.php/ac-et-education-a-l-environnement.html)](http://semeursdarts.com/index.php/ac-et-education-a-l-environnement.html)

Sur inscription (10 places disponibles)

Découvrez le jardin du Musée de la Princerie au cours d’un atelier créatif animé par les Semeurs d’arts ! Jardin du musée de la Princerie 16 rue de la Belle Vierge, Verdun, Meuse, Grand Est Verdun Meuse

2022-06-04T09:45:00 2022-06-04T12:00:00

