Animation Crau fleurie Saint-Martin-de-Crau, 20 avril 2022, Saint-Martin-de-Crau.

2022-04-20 14:00:00 – 2022-04-20 16:00:00

Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône

Un vent de printemps souffle sur le Coussoul : Asphodèle d’Ayard, thym, Stipe chevelu… Association végétale unique au monde, entre moutons et galets la Crau fleurit et se pare de ses plus belles couleurs.

Suivez notre guide à la découverte du Coussoul et de sa flore au cours d’une balade naturaliste dans la Réserve naturelle nationale des Coussouls de Crau.

