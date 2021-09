Animation cour d’école Arbre Sec Cour d’école Arbre Sec, 4 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 4 septembre 2021

de 14h à 17h

gratuit

Dans le cadre de la mise en place de « la Ville du quart d’heure » et l’ouverture des cours d’écoles le samedi, l’association Watkaz investit la cour d’école Arbre Sec et propose des ateliers gratuits et des performances à destination des familles !

Notre animation consiste en la réalisation d’ateliers artistiques mêlant théâtre, musique et arts plastiques, intitulés “Mon quartier m’a dit” et “Mon éco-quartier” et de courtes performances au sein de la cour d’école Arbre Sec, samedi 4 septembre après-midi, à destination des familles et personnes porteuses de handicap, répondant ainsi à l’appel à projets lancé par la ville de Paris.

Les ateliers “Mon quartier m’a dit” d’une durée d’ 1 heure (14h20-15h20) sont animés par Alessio Soccali et Natalia Foggia qui donneront aux participants l’occasion d’apprendre les bases de la narration et l’opportunité de contribuer à l’histoire du quartier. Ateliers pour les familles autour de la création d’histoires sur le quartier. Les familles, au sens le plus large du terme, constituent la variété sociale, générationnelle et culturelle du quartier : du grand-parent qui y a vécu toute sa vie, aux enfants qui connaissent parfaitement le chemin entre le parc, l’école et le magasin de bonbons. Du parent qui sait quel est le meilleur restaurant du coin, à l’adolescent qui sait exactement où donner rendez-vous aux copains. De la famille qui vit dans la même rue depuis des générations à celle qui vient d’arriver, peut-être de très loin. Nous ciblons notre projet sur tous les types de familles qui vivent dans le quartier, afin d’avoir accès à l’incroyable trésor que constituent leurs histoires.

Les ateliers “Mon éco-quartier” d’une durée d’1 heure (15h30-16h30) sont animés par Matias Gallipoli et Maud Watel Kasak. Ateliers à destination des enfants et adultes porteurs de handicap prioritairement mais ouverts à tous dans la limite des place disponibles, autour de l’écologie et de la musique. Ces ateliers visent, grâce à la construction de petits instruments de percussion faits à partir de matériaux recyclables, à mettre en couleur et en musique nos déchets quotidiens et à prendre conscience que le recyclage est non seulement primordial pour le climat mais qu’il offre une opportunité ludique et créative de donner une nouvelle vie à un objet, et même un déchet. Le projet des ateliers “Mon éco-quartier” se veut inclusif et créatif, nous souhaitons faire dialoguer les habitants du quartier entre eux, et malgré les a priori construire un projet commun à tous, dans lequel le rôle de chacun est complémentaire au bon fonctionnement du groupe et essentiel à la création artistique finale d’un orchestre de percussions.

Ce projet, à travers les thèmes de l’écologie et de la musique souhaite apporter un nouveau regard sur le handicap et tendant vers l’éradication de l’habilisme, inclure les personnes porteuses de handicaps dans tous les aspects de la vie moderne : du quartier, de l’environnement et de l’art.

Tous les membres de l’association ont déjà animé des ateliers artistiques pour différents publics et structures associatives, scolaires et médico sociales.

Les performances (14h15-14h30) (16h30-16h45)

Les ateliers sont entrecoupés de courtes performances (cirque, clown, extrait spectacle jeune public) réalisées par les artistes membres de notre collectif.

Extrait spectacle jeune public SALES, MOCHES ET DÉGUEUX (15 min) de et avec Natalia Foggia et Francesco Gabrieli

Sales, Moches et Dégueux, est un spectacle comique et irrévérent qui emportera, dans une aventure amusante les jeunes spectateurs, qui découvriront un univers drôle et libérateur. Ce parcours propose d’affronter la thématique du corps et les histoires que nous jouons et racontons, toujours adaptées à l’âge de notre public, deviennent un prétexte pour aborder les questions difficiles liées aux tabous corporels, et à tout ce que les enfants trouvent gênant (ou plutôt dégoûtant!). Les contes choisis sont tirés de la littérature jeunesse et l’élément animal de ce spectacle est un vecteur fondamental de messages positifs. L’élément scénographique, coloré et suggestif, de ce spectacle, permet d’impliquer encore plus directement les jeunes spectateurs et les enfants seront invités à intervenir, à aider, à chanter et à participer de toutes les manières possibles. Véritable marathon pour les interprètes, voilà un spectacle comique et libérateur où tout ou presque, est permis!

Sketch CORONA CLOWN (15 min) de et avec Blanca Ramirez

White s’apprête à aller pique-niquer pour son anniversaire, mais elle ne s’attend pas à toutes les choses extraordinaires qui vont lui arriver.

Événements -> Autre événement

Cour d’école Arbre Sec 15 Rue de l’Arbre Sec Paris 75001

Pont Neuf, ligne 7



Contact :Association Watkaz 0614020703 contact.watkaz@gmail.com https://watkaz.wordpress.com/ https://www.facebook.com/watkaz/ 0614020703 contact.watkaz@gmail.com

Événements -> Autre événement En famille;Enfants

Date complète :

2021-09-04T14:00:00+02:00_2021-09-04T17:00:00+02:00

Association Watkaz