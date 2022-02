Animation Corinne Wolff : artiste et designer textile Jardin botanique de la Villa Thuret Antibes Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Le domaine des arts entretient un lien étroit avec celui des sciences. Certains artistes sont des acteurs qui oeuvrent pour la présentation du patrimoine naturel par la pertinence esthétique mais aussi par les techniques mises en œuvre. Corinne Wolff, artiste et designer textile, vous invite à venir découvrir les résultats d’une impression sur tissu, en harmonie avec le climat qui révèle la diversité et la beauté du monde végétal. [https://feelibre.com/](https://feelibre.com/)

Entrée libre

“Un herbier géant ou une oeuvre d’art ?” Jardin botanique de la Villa Thuret 90, chemin Raymond 06160 Cap d’Antibes Antibes Alpes-Maritimes

