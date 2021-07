Rouen Rouen sur mer Rouen, Seine-Maritime Animation « Cordes à eau » Rouen sur mer Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Seine-Maritime

Animation « Cordes à eau » Rouen sur mer, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Rouen. Animation « Cordes à eau »

Rouen sur mer, le vendredi 16 juillet à 14:30

Dans le cadre de « Rouen sur Mer » organisé par la ville de Rouen , les animateurs de Mon P’tit Atelier de la Cop21 de la Métropole Rouen Normandie vous proposent un atelier où les participants devront reconstituer le circuit quotidien de l’eau afin de rétablir le réseau de la ville à l’aide de cerceaux et de cordes. Un atelier ludique et grand format qui permet d’allier coopération, partage et découvertes . Gratuit. Dans le respect des mesures sanitaires en vigueur

Entrée libre

L’eau de la ville est coupée et les ingénieurs de l’eau ont perdu les plans !! Rouen sur mer Quai Rive Gauche – Rouen Rouen Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-16T14:30:00 2021-07-16T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Rouen, Seine-Maritime Étiquettes évènement : Autres Lieu Rouen sur mer Adresse Quai Rive Gauche - Rouen Ville Rouen lieuville Rouen sur mer Rouen