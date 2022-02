[ANIMATION COPNFIRMEE] – « Mon Village Invite l’Humour » Criel-sur-Mer Criel-sur-Mer Catégories d’évènement: Criel-sur-Mer

Seine-Maritime

[ANIMATION COPNFIRMEE] – « Mon Village Invite l’Humour » Criel-sur-Mer, 21 mai 2022, Criel-sur-Mer. [ANIMATION COPNFIRMEE] – « Mon Village Invite l’Humour » Rue de la Libération L’AbriBus Criel Scène Municipale Criel-sur-Mer

2022-05-21 20:30:00 20:30:00 – 2022-05-21 22:30:00 22:30:00 Rue de la Libération L’AbriBus Criel Scène Municipale

Criel-sur-Mer Seine-Maritime L’humour fait son festival ! Un plateau de 3 humoristes confirmés sous le parrainage de Jean-François Fraiscinet (Les Bodin’s). L’idée de « Mon Village Invite l’Humour © » est d’amener l’humour sur les petites scènes du milieu rural. ArtiStF Productions a sélectionné les jeunes artistes de demain, les plus drôles du moment afin de pouvoir proposer où se succèderont 3 artistes d’univers différents. C’est pourquoi la soirée commence par une scène ouverte où les habitants du village auront la possibilité de monter sur scène pour exprimer leur fibre artistique avant que les artistes ne se succèdent pour 30 minutes chacun. L’humour fait son festival ! Un plateau de 3 humoristes confirmés sous le parrainage de Jean-François Fraiscinet (Les Bodin’s). L’idée de « Mon Village Invite l’Humour © » est d’amener l’humour sur les petites scènes du milieu rural. ArtiStF… mairie@criel-sur-mer.fr +33 2 35 50 51 20 L’humour fait son festival ! Un plateau de 3 humoristes confirmés sous le parrainage de Jean-François Fraiscinet (Les Bodin’s). L’idée de « Mon Village Invite l’Humour © » est d’amener l’humour sur les petites scènes du milieu rural. ArtiStF Productions a sélectionné les jeunes artistes de demain, les plus drôles du moment afin de pouvoir proposer où se succèderont 3 artistes d’univers différents. C’est pourquoi la soirée commence par une scène ouverte où les habitants du village auront la possibilité de monter sur scène pour exprimer leur fibre artistique avant que les artistes ne se succèdent pour 30 minutes chacun. Rue de la Libération L’AbriBus Criel Scène Municipale Criel-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-01-02 par

Détails Catégories d’évènement: Criel-sur-Mer, Seine-Maritime Autres Lieu Criel-sur-Mer Adresse Rue de la Libération L’AbriBus Criel Scène Municipale Ville Criel-sur-Mer lieuville Rue de la Libération L’AbriBus Criel Scène Municipale Criel-sur-Mer Departement Seine-Maritime

[ANIMATION COPNFIRMEE] – « Mon Village Invite l’Humour » Criel-sur-Mer 2022-05-21 was last modified: by [ANIMATION COPNFIRMEE] – « Mon Village Invite l’Humour » Criel-sur-Mer Criel-sur-Mer 21 mai 2022 Criel-sur-Mer seine-maritime

Criel-sur-Mer Seine-Maritime