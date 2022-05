Animation contée pour enfant de 3 à 6 ans Saint-Romain-la-Virvée, 18 mai 2022, Saint-Romain-la-Virvée.

Animation contée pour enfant de 3 à 6 ans Saint-Romain-la-Virvée

2022-05-18 14:30:00 – 2022-05-18 15:30:00

Saint-Romain-la-Virvée Gironde Saint-Romain-la-Virvée

EUR 5 Séance d’éveil et d’animation contée sous la conduite d’une animatrice professionnelle attestée, Corinne Gomez dite « Madame Saperlipopette ».

L’intérêt : partager ensemble des jeux de doigts et de paroles construites autour de comptines, ou chansons populaires tirées du répertoire traditionnel ou de créations personnelles.

La séance se déroule : A partir d’un thème choisi parmi les quatre saisons,

Deux moments distincts :

 Un temps pour raconter l’histoire avec des chants et des objets d’animation,

 Un temps interactif où les enfants sont invités à revivre et à s’exprimer sur les comptines,

Les enfants peuvent manipuler les objets utilisés (marionnettes, percussions, livres-tissus, …).

Groupe limité à 8 enfants par séance (présence indispensable d’un parent).

Accueil 15 min avant le début de la séance. Durée de l’atelier 45 min environ

+33 6 87 35 77 11

Saint-Romain-la-Virvée

