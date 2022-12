Animation Conte du monde – En route vers l’Amérique, Rencontre intime et universelle Quimperlé Quimperlé Catégories d’évènement: Finistère

Quimperlé

Animation Conte du monde – En route vers l’Amérique, Rencontre intime et universelle Quimperlé, 14 décembre 2022, Quimperlé . Animation Conte du monde – En route vers l’Amérique, Rencontre intime et universelle 4 Ruelle des Gorrêts Ty Pouce Quimperlé Finistère Ty Pouce 4 Ruelle des Gorrêts

2022-12-14 16:30:00 – 2022-12-14

Ty Pouce 4 Ruelle des Gorrêts

Quimperlé

Finistère Dans le cadre de ses actions autour des transitions écologique, sociale et démocratique, Babellium et le collectif Les Graines Ky Pouce vous invitent à une animation découverte d’un conte américain avec Rick RIKERS.

En Amérique aussi, le conte est un vecteur de transmission de génération en génération. On raconte les grands espaces, les conquêtes, les peuples autochtones…

Raconter contribue à l’éducation, à la sensibilisation, à l’information.

Tous les sujets de société y sont contés. Petits et grands, venez écouter parler et raconter Rick accompagné de son petit garçon Jules et partons en Amérique du Nord, aux États-Unis. contact.babellium@gmail.com +33 6 82 43 42 98 Ty Pouce 4 Ruelle des Gorrêts Quimperlé

dernière mise à jour : 2022-12-10 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Quimperlé Autres Lieu Quimperlé Adresse Quimperlé Finistère Ty Pouce 4 Ruelle des Gorrêts Ville Quimperlé lieuville Ty Pouce 4 Ruelle des Gorrêts Quimperlé Departement Finistère

Quimperlé Quimperlé Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/quimperle/

Animation Conte du monde – En route vers l’Amérique, Rencontre intime et universelle Quimperlé 2022-12-14 was last modified: by Animation Conte du monde – En route vers l’Amérique, Rencontre intime et universelle Quimperlé Quimperlé 14 décembre 2022 4 Ruelle des Gorrêts Ty Pouce Quimperlé Finistère finistère Quimperlé

Quimperlé Finistère