Animation – Conte des quatre coins du monde Pontarlier Pontarlier Catégories d’évènement: Doubs

Pontarlier

Animation – Conte des quatre coins du monde Pontarlier, 14 mai 2022, Pontarlier. Animation – Conte des quatre coins du monde Place d’Arçon Musée Municipal Pontarlier

2022-05-14 – 2022-05-14 Place d’Arçon Musée Municipal

Pontarlier Doubs EUR 0 0 Proposé par le Musée Municipal de Pontarlier, dans le cadre de l’esposition “Robert Fernier, portraits d’ici et d’ailleurs”.

Le temps d’une soirée, la conteuse Sabah Maach vou semmêne en voyage sur les pas du peintre Robert Fernier.

Tout public, dès 5 ans.

Sur réservation. Proposé par le Musée Municipal de Pontarlier, dans le cadre de l’esposition “Robert Fernier, portraits d’ici et d’ailleurs”.

Le temps d’une soirée, la conteuse Sabah Maach vou semmêne en voyage sur les pas du peintre Robert Fernier.

Tout public, dès 5 ans.

Sur réservation. Place d’Arçon Musée Municipal Pontarlier

dernière mise à jour : 2022-03-03 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Pontarlier Autres Lieu Pontarlier Adresse Place d'Arçon Musée Municipal Ville Pontarlier lieuville Place d'Arçon Musée Municipal Pontarlier Departement Doubs

Pontarlier Pontarlier Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pontarlier/

Animation – Conte des quatre coins du monde Pontarlier 2022-05-14 was last modified: by Animation – Conte des quatre coins du monde Pontarlier Pontarlier 14 mai 2022 Doubs Pontarlier

Pontarlier Doubs