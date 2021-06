[ANIMATION CONFIRMEE] | Visite guidée de l’été – Le Tréport : Port et station balnéaire Le Tréport, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Le Tréport.

[ANIMATION CONFIRMEE] | Visite guidée de l’été – Le Tréport : Port et station balnéaire 2021-07-30 14:30:00 – 2021-07-30 Quai Sadi Carnot Bureau d’Accueil Touristique du Tréport Plaisance

Le Tréport Seine-Maritime Le Tréport

La Ville du Tréport est riche d’un patrimoine varié : en suivant cette visite, vous découvrirez le domaine portuaire et ses nombreuses spécificités, puis la plus ancienne partie du Tréport avec l’Eglise Saint-Jacques et la Rue de la Commune de Paris, le Quartier des Cordiers, jadis Quartier des Pêcheurs, et enfin une petite boucle vers le Funiculaire et son histoire et/ou la plage, héritière de la vogue des Bains de Mer fin 19ème.

Réservation obligatoire jusqu’à 12h le jour de la visite.

Se présenter 15 minutes avant l’heure de départ pour le règlement,

Port du masque obligatoire,

Places limitées.

Minimum 5 personnes payantes.

