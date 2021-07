Melleville Melleville Melleville, Seine-Maritime [ANIMATION CONFIRMEE] – Visite en forêt d’Eu – A la rencontre du chevreuil et de la faune forestière au réveil de la forêt Melleville Melleville Catégories d’évènement: Melleville

[ANIMATION CONFIRMEE] – Visite en forêt d'Eu – A la rencontre du chevreuil et de la faune forestière au réveil de la forêt 2021-08-04 07:30:00 07:30:00 – 2021-08-04

Melleville Seine-Maritime Melleville Accompagné d’un forestier de l’ONF, partez pour l’observation du chevreuil au lever du jour pendant sa période de rut. Sortie de 3h et 4 km au maximum.

Vêtements discrets et adaptés pour la marche : chaussures de rando, bottes, pantalon pour éviter les tiques.

Paire de jumelles conseillées.

Rendez-vous à 7h30, au Carrefour de la Marette

Vêtements discrets et adaptés pour la marche : chaussures de rando, bottes, pantalon pour éviter… Accompagné d’un forestier de l’ONF, partez pour l’observation du chevreuil au lever du jour pendant sa période de rut. Sortie de 3h et 4 km au maximum.

Vêtements discrets et adaptés pour la marche : chaussures de rando, bottes, pantalon pour éviter les tiques.

Paire de jumelles conseillées.

dernière mise à jour : 2021-07-15

