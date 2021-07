Incheville Incheville Incheville, Seine-Maritime [ANIMATION CONFIRMEE] – Visite en forêt d’Eu – A la découverte de la gestion forestière Incheville Incheville Catégories d’évènement: Incheville

[ANIMATION CONFIRMEE] – Visite en forêt d'Eu – A la découverte de la gestion forestière Incheville, 13 août 2021-13 août 2021, Incheville.

Incheville Seine-Maritime Accompagné d’un forestier de l’ONF, vous découvrirez la gestion durable de la forêt, respectueuse de l’environnement, socialement bénéfique et économiquement viable et les nombreuses fonctions de la forêt. Sortie de 3h et 4 km au maximum.

Accompagné d'un forestier de l'ONF, vous découvrirez la gestion durable de la forêt, respectueuse de l'environnement, socialement bénéfique et économiquement viable et les nombreuses fonctions de la forêt. Sortie de 3h et 4 km au maximum.

Vêtements adaptés pour la marche : chaussures de rando, bottes, pantalon pour éviter les tiques. Rendez-vous à 9h, au Carrefour du Poteau Isabelle

Vêtements… Accompagné d’un forestier de l’ONF, vous découvrirez la gestion durable de la forêt, respectueuse de l’environnement, socialement bénéfique et économiquement viable et les nombreuses fonctions de la forêt. Sortie de 3h et 4 km au maximum.

Vêtements adaptés pour la marche : chaussures de rando, bottes, pantalon pour éviter les tiques. Rendez-vous à 9h, au Carrefour du Poteau Isabelle dernière mise à jour : 2021-07-15 par

