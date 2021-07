Ault Ault Ault, Somme [ANIMATION CONFIRMEE] – Vide-greniers du Bois de Cise Ault Ault Catégories d’évènement: Ault

Somme

[ANIMATION CONFIRMEE] – Vide-greniers du Bois de Cise Ault, 1 août 2021-1 août 2021, Ault. [ANIMATION CONFIRMEE] – Vide-greniers du Bois de Cise 2021-08-01 – 2021-08-01

Ault Somme 2,50 € le m (minimum 2 mètres). Sous réserve de la situation sanitaire, merci de contacter l’organisateur pour confirmation. comite-des-fetes-ault@gmail.com +33 7 69 99 69 03 http://www.comitedesfetesault.com/ 2,50 € le m (minimum 2 mètres). Sous réserve de la situation sanitaire, merci de contacter l’organisateur pour confirmation. otault dernière mise à jour : 2021-05-17 par

Détails Catégories d’évènement: Ault, Somme Étiquettes évènement : Autres Lieu Ault Adresse Ville Ault lieuville 50.08898#1.42463