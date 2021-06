[ANIMATION CONFIRMEE] – Théâtre – L’école des femmes Eu, 24 juin 2021-24 juin 2021, Eu.

[ANIMATION CONFIRMEE] – Théâtre – L’école des femmes 2021-06-24 20:00:00 20:00:00 – 2021-06-24 22:05:00 22:05:00 Théâtre du Château Place Isabelle d’Orleans

Eu 76260

Arnolphe, obsédé par la crainte d’être cocu, enferme Agnès, une jeune fille pauvre, dans un couvent, dès son plus jeune âge, pour la garder dans l’ignorance. Estimant que l’esprit rend les femmes frivoles et infidèles, il s’apprête à l’épouser, convaincu du bien-fondé de sa machination.

Mais, dans sa totale innocence, Agnès croise par hasard le regard du jeune et bel

Plaisanteries, jeux de mots et expressions grivoises font de cette comédie un chef d’œuvre de style et de versification.

A partir de 13 ans.

Sous réserve de la situation sanitaire, merci de contacter l’organisateur pour confirmation.

Arnolphe, obsédé par la crainte d’être cocu, enferme Agnès, une jeune fille pauvre, dans un couvent, dès son plus jeune âge, pour la garder dans l’ignorance. Estimant que l’esprit rend les femmes frivoles et infidèles, il s’apprête à l’épouser,…

contact@theatreduchateau.fr +33 2 35 50 20 97

Arnolphe, obsédé par la crainte d’être cocu, enferme Agnès, une jeune fille pauvre, dans un couvent, dès son plus jeune âge, pour la garder dans l’ignorance. Estimant que l’esprit rend les femmes frivoles et infidèles, il s’apprête à l’épouser,…

Arnolphe, obsédé par la crainte d’être cocu, enferme Agnès, une jeune fille pauvre, dans un couvent, dès son plus jeune âge, pour la garder dans l’ignorance. Estimant que l’esprit rend les femmes frivoles et infidèles, il s’apprête à l’épouser, convaincu du bien-fondé de sa machination.

Mais, dans sa totale innocence, Agnès croise par hasard le regard du jeune et bel

Plaisanteries, jeux de mots et expressions grivoises font de cette comédie un chef d’œuvre de style et de versification.

A partir de 13 ans.

Sous réserve de la situation sanitaire, merci de contacter l’organisateur pour confirmation.

dernière mise à jour : 2021-06-11 par