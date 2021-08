[ANIMATION CONFIRMEE] – Théâtre au jardin – Travers de sports Mers-les-Bains, 13 août 2021, Mers-les-Bains.

[ANIMATION CONFIRMEE] – Théâtre au jardin – Travers de sports 2021-08-13 21:00:00 – 2021-08-14 22:00:00

Mers-les-Bains Somme

10 10 « Travers de sports » de Christophe et Jules Guillon, avec Marc Samuel et Emmanuel Guillon.

Dans le jardin de la Ville Le Castell, à l’angle de la rue de l’Eglise et de la grimpette M. Holleville.

Jauge limitée à 49 personnes, pass sanitaire non obligatoire.

Réservation au 02 35 50 20 79 – serviceculturel@ville-merslesbains.fr jusqu’au 14 août à 17h.

Paiement sur place le soir du spectacle à partir de 20h15.

« Travers de sports » de Christophe et Jules Guillon, avec Marc Samuel et Emmanuel Guillon.

Dans le jardin de la Ville Le Castell, à l’angle de la rue de l’Eglise et de la grimpette M. Holleville.

Jauge limitée à 49 personnes, pass sanitaire non obligatoire.

Réservation au 02 35 50 20 79 – serviceculturel@ville-merslesbains.fr jusqu’au 14 août à 17h.

Paiement sur place le soir du spectacle à partir de 20h15.

serviceculturel@ville-merslesbains.fr +33 2 35 50 20 79

« Travers de sports » de Christophe et Jules Guillon, avec Marc Samuel et Emmanuel Guillon.

Dans le jardin de la Ville Le Castell, à l’angle de la rue de l’Eglise et de la grimpette M. Holleville.

Jauge limitée à 49 personnes, pass sanitaire non obligatoire.

Réservation au 02 35 50 20 79 – serviceculturel@ville-merslesbains.fr jusqu’au 14 août à 17h.

Paiement sur place le soir du spectacle à partir de 20h15.

©Culturel – 2021

dernière mise à jour : 2021-08-06 par