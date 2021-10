Ault Ault Ault, Somme [ANIMATION CONFIRMEE] – Stage créature design Ault Ault Catégories d’évènement: Ault

Somme

[ANIMATION CONFIRMEE] – Stage créature design Ault, 25 octobre 2021, Ault. [ANIMATION CONFIRMEE] – Stage créature design 2021-10-25 10:00:00 – 2021-10-29 17:00:00

Ault Somme Apprenez à concevoir une créature fantastique pour le cinéma !

Inscriptions ouvertes aux débutants.

Sculptures et création d'une demie-tête en argile, réalisation d'un moule en plâtre, impression de votre créature en latex. Sous réserve de la situation sanitaire, merci de contacter l'organisateur pour confirmation.

Détails Catégories d’évènement: Ault, Somme Autres Lieu Ault Adresse Ville Ault lieuville 50.10178#1.44551