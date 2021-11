Eu Eu 76260, Eu [ANIMATION CONFIRMEE] – Spectacle de Pascal Fleury Eu Eu Catégories d’évènement: 76260

2021-11-06 15:00:00 – 2021-11-06 17:00:00 Salle Michel Audiard 1 Route de Gamaches

Eu 76260 Organisée par l’Association Restons Jeunes en Retraite, spectacle animé par Pascal Fleury : humour, chansons, imitations, bourvil…

Sur réservation auprès de l’Association. Des permanences auront lieu les 29/10/2021 et 05/11/2021 de 9h30 à 12h, au pavillon Louis XII, Avenue Georges Clémenceau, 76260 Eu. Organisée par l’Association Restons Jeunes en Retraite, spectacle animé par Pascal Fleury : humour, chansons, imitations, bourvil…

